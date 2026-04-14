Haberler.com\'dan Selçuk İnan\'ı zorlayan Okan Buruk sorusu

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İnan, Haberler.com’dan gelen soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.
Basın toplantısında yöneltilen “Okan Buruk’un Göztepe maçından sonra Kocaelispor ile ilgili açıklamaları sizi motive etti mi?” sorusuna Selçuk İnan, dikkat çeken bir cevap verdi. Genç teknik adam, “Bunun ayrımını siz bizden daha iyi analiz edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
İnan, yaşananlara rağmen sahada kalmaya çalışan oyuncularına özel olarak teşekkür etti. Deneyimli teknik adam, “Bu yapılanlara rağmen oyunun içinde olup sadece futbol oynamaya çalışan oyuncularıma teşekkür ediyorum” diyerek takımının duruşuna vurgu yaptı.
