Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor

Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Al Hilal ile Al Sadd arasında oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu.

KRİTİK ANDA FIRSATI KAÇIRDI

Dünyaca ünlü golcü Benzema, karşılaşmada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçti. Ancak tecrübeli futbolcu, önemli bir fırsattan yararlanamayarak topu üstten auta gönderdi.

MAÇ PENALTILARA GİTTİ

Normal süresi ve uzatma dakikaları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma, penaltı atışlarına taşındı. İki takım da tur için kıyasıya mücadele etti.

AL SAD TURU GEÇTİ

Penaltı atışları sonucunda Katar temsilcisi Al Sadd, rakibi Al Hilal’i eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Suudi Arabistan ekibi ise turnuvaya veda etti.