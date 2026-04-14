Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor

Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Al Hilal ile Al Sadd arasında oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu.
Dünyaca ünlü golcü Benzema, karşılaşmada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçti. Ancak tecrübeli futbolcu, önemli bir fırsattan yararlanamayarak topu üstten auta gönderdi.
Normal süresi ve uzatma dakikaları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma, penaltı atışlarına taşındı. İki takım da tur için kıyasıya mücadele etti.
Penaltı atışları sonucunda Katar temsilcisi Al Sadd, rakibi Al Hilal’i eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Suudi Arabistan ekibi ise turnuvaya veda etti.
