Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı

Erzurum’un Tekman ilçesinde sürüye saldırmak isteyen kurtlar, kangal köpekleri tarafından uzaklaştırıldı. Olay, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan İncesu mezrasında yaşandı.

KURTLAR KÖY YERLEŞİMİNE İNDİ

2 bin 366 rakımlı bölgede bulunan Geçit Mahallesi’ne bağlı mezrada aç kurtlar, köy yerleşimindeki büyükbaş hayvanlara saldırmak istedi. Ancak sürüyü koruyan kangal köpekleri devreye girerek kurtları engelledi.

“SÜRÜMÜZÜ KORUYORLAR”

Hayvan sahibi Mustafa Oğuz, kurt saldırılarının kıştan bu yana sık sık yaşandığını belirterek, “Kangal köpeklerimiz her seferinde kurtları kovdu. Bu köpekler benim için sığırlardan daha değerli. Evimizde rahat uyuyorsak Allah’ın ve bu köpeklerin sayesinde” dedi.

HAYVAN KAYBI YAŞANMADI

Oğuz, kangal köpeklerinin sayesinde bugüne kadar sürüde herhangi bir hayvan kaybı yaşanmadığını ifade etti.