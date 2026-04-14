Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı - Son Dakika
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı

Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
14.04.2026 14:10
Erzurum Tekman’da sürüye saldırmak isteyen kurtlar, kangal köpekleri tarafından uzaklaştırılırken, hayvan sahibi bu sayede hiçbir kayıp yaşamadıklarını belirtti.

Erzurum’un Tekman ilçesinde sürüye saldırmak isteyen kurtlar, kangal köpekleri tarafından uzaklaştırıldı. Olay, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan İncesu mezrasında yaşandı.

KURTLAR KÖY YERLEŞİMİNE İNDİ

2 bin 366 rakımlı bölgede bulunan Geçit Mahallesi’ne bağlı mezrada aç kurtlar, köy yerleşimindeki büyükbaş hayvanlara saldırmak istedi. Ancak sürüyü koruyan kangal köpekleri devreye girerek kurtları engelledi.

“SÜRÜMÜZÜ KORUYORLAR”

Hayvan sahibi Mustafa Oğuz, kurt saldırılarının kıştan bu yana sık sık yaşandığını belirterek, “Kangal köpeklerimiz her seferinde kurtları kovdu. Bu köpekler benim için sığırlardan daha değerli. Evimizde rahat uyuyorsak Allah’ın ve bu köpeklerin sayesinde” dedi.

HAYVAN KAYBI YAŞANMADI

Oğuz, kangal köpeklerinin sayesinde bugüne kadar sürüde herhangi bir hayvan kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Son Dakika Güncel Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüsü polisin üzerine süren CHP’nin şoförüne hapis cezası Otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin şoförüne hapis cezası
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Netanyahu’dan Trump’ın Hürmüz planına tam destek Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek
Ederson’a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi

14:02
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
SON DAKİKA: Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı - Son Dakika
