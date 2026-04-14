Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı

Erzurum’un Tekman ilçesinde sürüye saldırmak isteyen kurtlar, kangal köpekleri tarafından uzaklaştırıldı. Olay, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan İncesu mezrasında yaşandı.
2 bin 366 rakımlı bölgede bulunan Geçit Mahallesi’ne bağlı mezrada aç kurtlar, köy yerleşimindeki büyükbaş hayvanlara saldırmak istedi. Ancak sürüyü koruyan kangal köpekleri devreye girerek kurtları engelledi.
Hayvan sahibi Mustafa Oğuz, kurt saldırılarının kıştan bu yana sık sık yaşandığını belirterek, “Kangal köpeklerimiz her seferinde kurtları kovdu. Bu köpekler benim için sığırlardan daha değerli. Evimizde rahat uyuyorsak Allah’ın ve bu köpeklerin sayesinde” dedi.
Oğuz, kangal köpeklerinin sayesinde bugüne kadar sürüde herhangi bir hayvan kaybı yaşanmadığını ifade etti.
