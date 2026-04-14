Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım
Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım

14.04.2026 14:41
Türkiye’den “1 milyar dolar ve en güzel kadını” isteyen Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Kainerugaba’nın paylaşımları diplomatik krize yol açtı. Tepki çeken paylaşımların silinmesinin ardından ilk görüşme yapılırken, Uganda Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi mesajı verdi ve Antalya’da yeni bir görüşme talebinde bulundu.

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba’nın Türkiye hakkında yaptığı tartışmalı paylaşımların ardından yaşanan gerilim, yerini diplomatik temaslara bıraktı.

BÜYÜKELÇİYLE KRİTİK GÖRÜŞME

Uganda Dışişleri Bakanı Odongo Jeje Abubakhar, Türkiye’nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ile bir araya geldi. Tepki çeken açıklamaların ardından gerçekleşen görüşmede iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde mesajlar verildi.

Abubakhar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye-Uganda ilişkileri güçlü kalacaktır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Antalya’da görüşmek istiyorum. İlişkilerimizi güçlendirmek ve ileriye götürmek istiyoruz” dedi.

Ugandalı Bakan ayrıca 17 Nisan’da Antalya’da düzenlenecek diplomasi forumuna katılma isteğini de dile getirdi.

Uganda Dışişleri Bakanı Türkiye Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ile görüştü.  

TÜRKİYE’DEN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Büyükelçi Mehmet Fatih Ak da Türkiye’nin Uganda’ya özellikle eğitim alanında destek vermek istediğini belirterek, ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliğinin artırılabileceğine dikkat çekti.

TARTIŞMALI PAYLAŞIMLAR SİLİNDİ

Krize neden olan Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba’nın sosyal medya paylaşımlarını sildiği ve konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

Kainerugaba’nın daha önce Türkiye’den “1 milyar dolar ve en güzel kadın” talep ettiği yönündeki ifadeleri tepki çekmişti. Ayrıca İsrail’e giderek İran’a karşı savaşta destek vereceğini ve yüz binlerce asker gönderebileceğini öne sürmüştü.

DİKKAT ÇEKEN GEÇMİŞİ

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Kainerugaba, daha önce de sıra dışı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 2022 yılında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye 100 inek başlık parasıyla evlilik teklif etmesi ve reddedilmesi halinde Roma’yı işgal edeceğini söylemesi büyük yankı uyandırmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    kes ilişkileri bitir gerek varmı adam yerine koymaya 0 0 Yanıtla
  • 197052ss 197052ss:
    uganda kendi istediklerini alamayınca yanlız gelmez artık o sarfettiği gibi bize getirecektir anlaşılan onlar böle bir kabiliyete sahip oldukları açıktır.!? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
