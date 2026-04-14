Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor

Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
14.04.2026 14:10
Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in son dönemde yer aldığı İslamabad’daki İran müzakereleri sonuçsuz kalırken, Macaristan’da destek verdiği Viktor Orban’ın seçimi kaybetmesi dikkat çekti. Peş peşe gelen bu gelişmeler sonrası kamuoyunda Vance için “uğursuz” yorumları yapılmaya başlandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in son dönemde yer aldığı kritik temaslar ve siyasi gelişmeler tartışma yarattı. Vance’in katıldığı müzakereler ve ziyaretlerin ardından yaşanan sonuçlar, kamuoyunda dikkat çekti.

İSLAMABAD ZİYARETİ SONUÇSUZ KALDI

İran ile müzakereler kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’a giden Vance’in temasları, beklentilerin aksine sonuçsuz kaldı. Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması, Vance’in dış politika performansına yönelik eleştirileri artırdı.

MACARİSTAN’DA DA BEKLENEN SONUÇ GELMEDİ

Vance, Macaristan’da seçim öncesi Viktor Orban’a destek vermek amacıyla Budapeşte’yi ziyaret etti. Ancak seçim sonuçlarında Orban’ın büyük farkla kaybetmesi, bu ziyaretin de başarısızlık olarak yorumlanmasına neden oldu.

Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor

“UĞURSUZ” YORUMLARI YAPILDI

Peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından Vance için “uğursuz” yorumları yapılmaya başlandı. Trump’ın dış politikadaki kritik hamlelerinde rol alan Vance’in, bu süreçlerden beklenen sonuçları alamadan Washington’a dönmesi dikkat çekti.

“BAŞARIRSA BAŞKANLIK YOLUNU AÇAR”

The Financial Times’ta yer alan analizde, Vance’in İran meselesinde önemli bir sınav verdiği belirtildi. Amerikan Muhafazakar dergisinin genel yayın yönetmeni Curt Mills, “İran gerçekten de Vance için zehirli bir kadeh olabilir. Ancak bu sorunu çözebilirse, başkanlık yolunda büyük avantaj sağlar” ifadelerini kullandı.

Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor

ONAY ORANLARI GERİLEDİ

Öte yandan kamuoyu yoklamaları da Vance’in siyasi performansına dair olumsuz tabloyu ortaya koydu. RealClearPolitics verilerine göre Amerikalıların yalnızca %41’i Vance’i olumlu değerlendirirken, yaklaşık %50’si olumsuz görüş bildirdi.

TARTIŞMALARI ARTIRAN DETAY

Vance’in, Papa Francis’in ölümünden bir gün önce onunla görüşen son isim olması da “uğursuzluk” iddialarını güçlendiren bir başka detay olarak öne çıktı.

Viktor Orban, Donald Trump, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
