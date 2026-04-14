Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

14.04.2026 14:23
Adana’da bir diş kliniğinde çalışan kadının, hastaları nakit ödemeye yönlendirip kasadan para alarak yaklaşık 25 milyon lira dolandırdığı iddia edilirken, paraları çekmeceden alıp çantasına koyduğu anların güvenlik kameralarına yansıdığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Adana’da bir diş kliniğinde 20 yıldır sekreter ve muhasebeci olarak çalışan bir kadının, iş yerini yaklaşık 25 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Paraları çekmeceden alıp çantasına koyduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Olay, bir müşterinin yaptığı ödemenin muhasebe kayıtlarıyla uyuşmaması üzerine ortaya çıktı. Şüphelenen klinik yönetimi, güvenlik kameralarını geriye dönük inceledi. İncelemelerde çalışan R.Ç.’nin kasadan gizlice para aldığı ve çantasına koyduğu tespit edildi.

NAKİT ÖDEMEYE YÖNLENDİRDİ İDDİASI

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte bazı hastaların nakit ödemeye yönlendirildiği, hatta ödemelerin zaman zaman klinik dışında, otoparkta alındığı öne sürüldü. İlk belirlemelere göre zararın yaklaşık 25 milyon liraya ulaştığı ifade edildi.

ÖNCE KABUL ETTİ, SONRA REDDETTİ

İddialara göre şüpheli çalışan, iş yeri sahibiyle yaptığı ilk görüşmede suçu “ihtiyacından dolayı” işlediğini kabul etti. Ancak olayın adli makamlara taşınmasının ardından resmi ifadesinde suçlamaları reddetti.

TEHDİT İDDİASI

Şüpheli ve eşinin uzlaşma talebinde bulunduğu, iş yeri sahibinin şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine ise “Müfettişlerle başınızı ağrıtırız” şeklinde tehditte bulundukları iddia edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Maddi ve manevi zarara uğradığını belirten klinik sahibinin şikayeti üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler
Süper Lig devinde de oynamıştı Fransa’daki ilk golünü 22. maçında attı Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor
Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:42
Haberler.com’dan Selçuk İnan’ı zorlayan Okan Buruk sorusu
Haberler.com'dan Selçuk İnan'ı zorlayan Okan Buruk sorusu
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
14:16
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
