Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

14.04.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki haftalık ateşkes ilan edilmesinin ardından Lübnan'a son dönemin en büyük saldırısını gerçekleştiren ve bugün de saldırılarını sürdüren İsrail masaya oturdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Lübnan ile İsrail arasında görüşmeler başladı.

İsrail, iki haftalık ateşkes ilanının hemen ardından Lübnan’a yönelik son dönemin en büyük hava saldırısını gerçekleştirirken, bugün de saldırılarını sürdürdü. Saldırıların şiddeti ve can kayıpları devam ederken, iki ülke temsilcileri ABD Dışişleri Bakanlığı’nın arabuluculuğunda Washington’da bir araya gelerek doğrudan görüşmelere başladı.

İSRAİL VE LÜBNAN MASADA

Görüşmelerin temel gündemini sınır güvenliği ve bölgedeki silahlı grupların silahsızlandırılması oluşturuyor. Lübnan tarafı öncelikli olarak saldırıların durdurulmasını ve acil ateşkes ilan edilmesini talep ederken; İsrail, güvenlik şartları sağlanana kadar operasyonların süreceği mesajını veriyor. Sahadaki ağır çatışmaların gölgesinde başlayan bu diplomatik süreç, bölgedeki gerilimin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Öte yandan İsrail, kritik müzakereler öncesinde Lübnan’a yönelik hava saldırıları düzenledi. Peş peşe gerçekleşen saldırılar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

BİRDEN FAZLA NOKTA HEDEF ALINDI

Lübnan medyası, İsrail’in ülke genelinde bir düzineden fazla noktayı hedef aldığını duyurdu. Özellikle güneydeki kasabalar saldırıların odağı oldu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında bir sağlık görevlisi ve bir sivil savunma mensubunun da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ACİL DURUM EKİPLERİ HEDEFTE

Lübnan tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in acil durum çalışanlarını “sistematik” şekilde hedef aldığı ifade edildi. Nebatiye bölgesinde üç ayrı saldırının gerçekleştiği bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah’a bağlı İslami Sağlık Komitesi’nden iki sağlık çalışanının da bulunduğu belirtildi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Saldırıların, bugün yapılması beklenen İsrail-Lübnan görüşmeleri öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekerken, gelişmeler müzakere sürecinin seyrine ilişkin endişeleri artırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 18:36:34. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.