Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı işletmeye 300 bin liranın üzerinde ceza

Sakarya’da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bir işletmeye ağır yaptırım uygulandı.

HİJYEN KURALLARI HİÇE SAYILDI

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında işletmenin hem genel hem de özel hijyen şartlarını ihlal ettiği tespit edildi.

İŞLETMENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Yapılan incelemelerde gıda güvenliğini tehlikeye düşüren uygulamaların bulunduğu belirlenirken, işletmenin mevzuata aykırı şekilde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler, işletmenin faaliyetlerini eksiklikler giderilene kadar durdurdu.

300 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Denetim sonucunda işletmeye yasal işlem uygulanırken, 300 bin TL’nin üzerinde idari para cezası kesildi. İşletme, gerekli şartları sağlamadan yeniden faaliyete geçemeyecek.