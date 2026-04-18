Sakarya’da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bir işletmeye ağır yaptırım uygulandı.
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında işletmenin hem genel hem de özel hijyen şartlarını ihlal ettiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde gıda güvenliğini tehlikeye düşüren uygulamaların bulunduğu belirlenirken, işletmenin mevzuata aykırı şekilde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler, işletmenin faaliyetlerini eksiklikler giderilene kadar durdurdu.
Denetim sonucunda işletmeye yasal işlem uygulanırken, 300 bin TL’nin üzerinde idari para cezası kesildi. İşletme, gerekli şartları sağlamadan yeniden faaliyete geçemeyecek.
Son Dakika › 3. Sayfa › Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı işletmeye 300 bin liranın üzerinde ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?