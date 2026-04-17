Daha öncekileri unutun! İşte tepkilerin odağındaki TikTok\'taki son rezillik

Tepkilerin odağındaki TikTok’ta paylaşılan bir video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Canlı yayın açan bir kadın, bir anda kendini yere atarak dikkat çeken hareketler sergiledi.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında yayılırken, video binlerce kişi tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUMLAR TEPKİ DOLU

Görüntülerin altına yapılan yorumlarda kullanıcılar sert ifadeler kullandı. Bazı yorumlarda, “Sizin gibileri halkımızın içinden ayıklayıp Bangladeş’e göndermek lazım”, “Bunlar kafayı yemişler”, “Bir yanda öğrencilerine siper olup şehit olan Ayla öğretmen bir yanda bu”, “Sorun TikTok mu yoksa insanımız mı?”, “TikTok ve gündüz kuşağı programları bu ülkenin sosyolojik laboratuvarıdır” ifadeleri yer aldı.