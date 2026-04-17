Kritik harita çıkarıldı! Türkiye’de yangın riski en yüksek il ve ilçeler

SADECE ORMANLAR DEĞİL KENT MERKEZLERİ DE RİSK ALTINDA

Kentmetre A.Ş. tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, Türkiye’nin son 25 yıllık yangın karnesi ve önümüzdeki döneme dair çarpıcı risk projeksiyonları kamuoyuyla paylaşıldı. NASA FIRMS verileri ve iklimsel modellemelerle hazırlanan kapsamlı analiz, yangınların artık sadece ormanlık alanları değil, kent merkezlerini ve tarım havzalarını da tehdit eden sistematik bir risk haline geldiğini ortaya koyuyor.

RİSK KIYILARDAN İÇ KESİMLERE YAYILIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, 2000’li yılların başında temel olarak Akdeniz ve Ege kıyılarında kümelenen yangınlar, zamanla İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya doğru genişledi. Analizler, yangınların rastgele dağılmadığını, belirli bölgelerde "süper çekirdekler" oluşturduğunu gösteriyor. Özellikle Toroslar hattı boyunca Antalya, Mersin ve Adana ekseninde oluşan yoğunlaşma, bu bölgenin yangın doygunluğunda en kritik nokta olduğunu kanıtlıyor. Ankara ve Kayseri çevresinde beliren yeni risk odakları ise yangın tehdidinin bozkır ve tarımsal alanlarda da kalıcılaştığına işaret ediyor.

GÜNÜN EN TEHLİKELİ SAATİ: 09.00-10.00

Yangınların zaman içindeki dağılımını inceleyen çalışma, dikkat çekici zirve noktalarını gün yüzüne çıkardı. Verilere göre, Türkiye genelinde en fazla yangın çıkışı sabah 09:00 ile 10:00 saatleri arasında yaşanıyor. Bu dilimi 11:00-12:00 ve akşam 20:00-21:00 saatlerindeki artışlar takip ediyor. Yıllık bazda ise 2009 yılı 19 bin 984 yangınla tarihi bir zirve olarak kaydedilirken, 2024 yılında 12 bin 90 vaka ile riskli seyrin devam ettiği görülüyor.

YANGIN RİSKİ EN YÜKSEK İL VE İLÇELER

Batı İlleri Tehdit Altında Gelecek iki yılı kapsayan projeksiyonlarda, Ege ve Marmara bölgelerinin batı kesimleri en yüksek risk grubunda yer alıyor. Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Muğla; hem iklimsel koşullar hem de yanıcılık düzeyi yüksek bitki örtüsü nedeniyle "kritik seviye" olarak işaretlendi. İlçe bazlı analizlerde ise Şanlıurfa’nın Siverek ve Viranşehir, Mardin’in Kızıltepe ve Diyarbakır’ın Bismil ilçeleri yüksek vaka sayılarıyla ön plana çıkıyor. Uzmanlar, bazı bölgelerde yangın sayısı az olsa bile, çevresel faktörler nedeniyle risk skorunun çok daha yüksek çıkabildiğine dikkat çekiyor.

Yangın riski en yüksek 20 ilçe:

Bolu – Dörtdivan

Adana – Aladağ

Bilecik – Gölpazarı

Tekirdağ – Şarköy

Çanakkale – Gelibolu

Antalya – Manavgat

Bursa – Harmancık

Sakarya – Geyve

Bilecik – Osmaneli

Muğla – Bodrum

İzmir – Seferihisar

Çanakkale – Eceabat

Çanakkale – Ayvacık

Kırklareli – Kofçaz

İzmir – Selçuk

Çanakkale – Merkez

İzmir – Urla

Bursa – Gürsu

Hatay – Dörtyol

Hatay – Samandağ

MAHALLE ÖLÇEĞİNDE MÜDAHALE ŞART

Araştırmanın en özgün bulgularından biri, yangın riskinin mahalle ölçeğinde dahi büyük farklılıklar gösterdiğini kanıtlaması oldu. Aynı ilçe içerisindeki mahallelerin yapı yoğunluğu ve yerleşim düzenine bağlı olarak bambaşka risk profilleri çizdiği tespit edildi. Bu durum, yangınla mücadelede artık genel önlemlerin ötesine geçilerek; mahalle bazlı, veri destekli ve proaktif stratejilerin hayata geçirilmesinin hayati önem taşıdığını gösteriyor. 2026 yılı, Türkiye için bu stratejik dönüşümün en kritik eşiği olarak değerlendiriliyor.

Yangın riski en yüksek 20 mahalle: