Kahramanmaraş'ta Okulda Silahlı Saldırı

18.04.2026 10:36
Kahramanmaraş'ta bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının düzenlendiği okulda saldırganın önüne gelene ateş açtığı sırada nöbetçi öğretmenin sınıfları dolaşıp, öğrencilere 'yere yatın' diye bağırdığı ortaya çıktı.

Çarşamba günü merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 8 öğrencinin tedavileri sürüyor. Saldırının yaşandığı okulda okuyan 6. sınıf öğrencilerinden H.K. (12), yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Merdivendeki kanlar şelale gibiydi"

Nöbetçi öğretmenin sınıfa girip, 'yere yatın' diyerek bağırdığını anlatan H.K., "Bizim boş dersimizdi. İlk başta silah sesi geldi biz inşaattan bir ses geliyor sandık. Böyle 5-10 kere sıktılar, sonra nöbetçi öğretmen sınıfa girip 'yere yatın' dedi. Saldırgan ilk başta 5-A sınıfına girip herkesi taramış, Ayla öğretmen öğrencileri için kendisini siper etmiş. Oradakiler ölünce tam bizim kata çıkacakken bir öğretmenimiz arkasından sopayla vurup etkisiz hale getirdiğini biliyorum. Korkuyorum, merdivendeki kanlar şelale gibiydi çok kötüydü" ifadelerini kullandı.

"Bizim okulda güvenliğin evi vardı, kendisi yoktu"

Okullarda böyle saldırıların bir daha olmamasını istediğini anlatan öğrenci, "Bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını istiyoruz. Bizim okulda güvenliğin evi vardı kendisi yoktu, okullarda güvenlik olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Hayal gibi bir ortamdı"

Saldırı haberini aldıktan sonra kardeşini kurtarmak için okula gelen ağabey Şenol K. ise, "Ben olayı duyar duymaz okula koştum. O anları aklıma getirmemeye çalışıyorum. Hayal gibi bir ortamdı, çok da bir şey demek istemiyorum. Ben gittiğimde çok kimse yoktu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güvenlik, Yerel, Suç, Son Dakika

