Trump\'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turunun "önümüzdeki iki gün içinde" Pakistan'da gerçekleşebileceğini açıkladı.

TRUMP: İRAN İLE İKİ GÜN İÇİNDE GÖRÜŞEBİLİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukadan beklenen sonucun alınamaması üzerine İran ile diplomasi trafiğini hızlandırdı. Pakistan’ın arabuluculuğunda gerçekleşen ilk tur görüşmelerin ardından yeni bir açıklama yapan Trump, İran ile iki gün içinde tekrar bir araya gelebileceklerini belirtti. Trump, "İran ile iki gün içinde görüşebiliriz. Müzakereler için Pakistan'a gitmek muhtemel." ifadelerini kullandı.

Bölgede iki haftalık ateşkes süreci devam ederken, bu ikinci tur görüşmenin kilit bir öneme sahip olması bekleniyor. ABD’nin nükleer program ve boğaz trafiği konusundaki sert tutumu sürse de, Trump’ın "iki gün içinde görüşebiliriz" çıkışı gerilimi düşürmeye yönelik bir adım olarak yorumlanıyor. Kritik zirvenin ardından tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağı tüm dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Yeniden başlaması planlanan görüşmelerde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İran’ın nükleer programı ve bölgesel güvenlik konularının ön planda olması bekleniyor. Türkiye’nin de sürecin yeniden başlatılması için devrede olduğu iddia ediliyor.

MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.