Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı

14.04.2026 00:07
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elini sıkmaması günün en çok konuşulan konularından oldu. Kılıçdaroğlu, kayyum olarak CHP İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin ile uzun süre sohbet ederken, o anlara ilişkin Tekin, "Camii çok kalabalıktı. Özgür Özel'i görmedik. Kılıçdaroğlu, tokalaşmadı haberini görünce şaşırdı ve 'Niye söylemediniz?' dedi." ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un cenaze töreninde, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halefi Özgür Özel’in elini sıkmaması siyaset gündemine damga vurdu. Sosyal medyada "soğuk rüzgarlar" olarak yorumlanan görüntülerde, Kılıçdaroğlu’nun yanındaki Gürsel Tekin ile sohbet ettiği ve Özel ile temas kurmadığı görüldü.

GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu anlar, CHP’deki genel başkanlık değişimi sonrası iki isim arasındaki gerilimin devam ettiği şeklinde yorumlandı. Tartışmalar üzerine açıklama yapan Gürsel Tekin, olayın tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu savundu.

"BİZ DE GÖRMEDİK"

Tekin, "Camiye Kılıçdaroğlu ile beraber geldik. Camii çok kalabalıktı. Özgür Özel'i görmedik. Kılıçdaroğlu, tokalaşmadı haberini görünce şaşırdı ve 'Niye söylemediniz?' dedi, 'Valla biz de görmedik' dedik."" ifadelerini kullandı.

    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
    sesli güldüm :) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
