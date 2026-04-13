İzmir'de Kamyon Elektrik Trafosuna Çarptı
İzmir'de Kamyon Elektrik Trafosuna Çarptı

13.04.2026 23:29
Freni boşalan kamyon, okul bahçesine düşerek şoförünü ağır yaraladı, elektrik kesintisi yaşandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde freni boşalıp, elektrik trafosuna çarptıktan sonra 3 metre yükseklikten okul bahçesine düşen kamyonun şoförü ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ferahlı Mahallesinde meydana geldi. Hakan Akbulut (36) yönetimindeki 42 AHA 530 plakalı pirinç unu yüklü kamyon, 3449 Sokak'tan yokuş inerken iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkarak önce elektrik trafosuna çarpan kamyon, ardından Mustafa Kemal İlkokulu'nun duvarını yıkarak 3 metre yükseklikten okulu bahçesine düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan kamyon şoförü Akbulut, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan, vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edilen Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan trafonun zarar görmesi nedeniyle Ulubatlı Mahallesi'nde elektrik kesildi. Ekiplerce devrilen kamyonun kaldırılması ve mahalleye elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Güncel, Ulaşım, Konak, İzmir, Kaza, Son Dakika

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
