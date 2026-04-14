İsrail basınından Netanyahu\'yu çıldırtacak Türkiye analizi

İsrail basınında yayımlanan bir analizde, Türkiye’nin Orta Doğu’daki artan etkisi ve askeri kapasitesi üzerinden olası Türkiye-İsrail gerilimi değerlendirildi. Kanal 14’te yer alan analizde, kısa vadede iki ülke arasında doğrudan bir savaş ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

“TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN SAVAŞ BEKLENMİYOR”

Omri Haim ve Dror Balzada imzasını taşıyan analizde, mevcut şartlar altında Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir çatışma ihtimalinin yakın vadede düşük olduğu belirtildi.

BÖLGESEL ETKİYE VURGU

Analizde Türkiye’nin özellikle Suriye ve Gazze sahasındaki etkisinin giderek arttığına dikkat çekildi. Ankara’nın yerel aktörlerle kurduğu ilişkiler sayesinde sahadaki nüfuzunu güçlendirdiği ifade edildi.

"TÜRKİUYE'NİN KAYBETMESİ..."

Türkiye’nin stratejik konumuna da değinilen analizde, “Böyle bir durumda Türkiye için kaybetmek söz konusu değil” ifadesi dikkat çekti. Bu değerlendirme, Türkiye’nin askeri ve stratejik kapasitesinin güçlü bir aktör olarak görüldüğünü ortaya koydu.

BÖLGEDEKİ DENGELERDE ÖNEMLİ ROL

İsrail basınında yer alan analizde ayrıca Türkiye’nin NATO üyeliği ve çok yönlü dış politikasıyla bölgedeki dengelerde belirleyici bir rol oynadığına işaret edildi. Olası bir gerilim senaryosunda Ankara’nın etkisinin kritik olacağı vurgulandı.

"İSRAİL, ABD'DEN YARDIM TALEP EDEBİLİR"

Öte yandan Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamaları sonrası ABD’li gazeteci Curt Mills, “İsrail, Türkiye’ye karşı savaşmak için ABD’den yardım talep edebilir” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in tek başına bu ölçekte bir gerilimi yönetmekte zorlanabileceğini ifade eden gazeteci, Tel Aviv yönetiminin Washington’dan askeri ve lojistik destek isteyebileceğini dile getirdi.