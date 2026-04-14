Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye\'den de bir isim var

Dünyada mevcut kariyerine aktif olarak devam eden kaleciler arasından en iyi 15'i belirlendi.
Athletic'in hazırladığı listede, seçilen isimlerin elit seviyede oynadıkları süre, yakaladıkları istikrar ve oyuna etkilerine göre değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, bu sezon çok iyi bir performans gösteren kalecilerden birçoğunun belirlenen kriterler nedeniyle listede yer almadığı vurgulandı.
İşte Athletic'in hazırladığı o liste:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için yapılan değerlendirmede, ''Ederson'un Manchester City'den Türkiye Süper Ligi'ne transferi doğal olarak bu tartışmadaki konumunu değiştiriyor ancak modern oyun üzerindeki geniş etkisini azaltmamalı. 32 yaşındaki oyuncu, zirveye çıktığı dönemde pozisyon ve topa sahip olma odaklı bir sistemde rolü yeniden tanımlamada merkezi bir rol oynamıştı.'' denildi.
Yıldız kaleci için ayrıca, "Pep Guardiola'nın takımında Ederson sadece bir kaleci olmaktan çok daha fazlası haline geldi. Özellikle isabetli paslarıyla savunma hatlarını aşmaya yardımcı olması ve ustaca pasları, Manchester City'nin oyun kurma biçimini dönüştürdü. Her zaman teknik olarak en yetenekli kaleci olmasa da 2023 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda belirleyici kurtarışları da dahil olmak üzere önemli anlarda başarılı performans sergiledi ve sezonun üç kupayla tamamlanmasına yardımcı oldu." sözleri sarf edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)