Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var - Son Dakika
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye\'den de bir isim var
14.04.2026 20:18
Kariyerini devam ettiren file bekçileri arasında dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu. Kalecilerin elit seviyede oynadıkları süre baz alınırken, listede Süper Lig'den Fenerbahçeli kaleci Ederson da yer aldı.

Dünyada mevcut kariyerine aktif olarak devam eden kaleciler arasından en iyi 15'i belirlendi. 

DÜNYANIN EN İYİ AKTİF 15 KALECİSİ BELLİ

Athletic'in hazırladığı listede, seçilen isimlerin elit seviyede oynadıkları süre, yakaladıkları istikrar ve oyuna etkilerine göre değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, bu sezon çok iyi bir performans gösteren kalecilerden birçoğunun belirlenen kriterler nedeniyle listede yer almadığı vurgulandı. 

İşte Athletic'in hazırladığı o liste: 

  • 1. Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • 2. Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
  • 3. Alisson (Liverpool)
  • 4. Manuel Neuer (Bayern Münih)
  • 5. Mike Maignan (Milan)
  • 6. Emiliano Martinez (Aston Villa)
  • 7. David Raya (Arsenal)
  • 8. Jan Oblak (Atletico Madrid)
  • 9. Joan Garcia (Barcelona)
  • 10. Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
  • 11. Jordan Pickford (Everton)
  • 12. Yann Sommer (Inter)
  • 13. Unai Simon (Athletic Bilbao)
  • 14. Diogo Costa (Porto)
  • 15. Ederson (Fenerbahçe)
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

EDERSON İÇİN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için yapılan değerlendirmede, ''Ederson'un Manchester City'den Türkiye Süper Ligi'ne transferi doğal olarak bu tartışmadaki konumunu değiştiriyor ancak modern oyun üzerindeki geniş etkisini azaltmamalı. 32 yaşındaki oyuncu, zirveye çıktığı dönemde pozisyon ve topa sahip olma odaklı bir sistemde rolü yeniden tanımlamada merkezi bir rol oynamıştı.'' denildi. 

''SEZONUN ÜÇ KUPAYLA TAMAMLANMASINA YARDIMCI''

Yıldız kaleci için ayrıca, "Pep Guardiola'nın takımında Ederson sadece bir kaleci olmaktan çok daha fazlası haline geldi. Özellikle isabetli paslarıyla savunma hatlarını aşmaya yardımcı olması ve ustaca pasları, Manchester City'nin oyun kurma biçimini dönüştürdü. Her zaman teknik olarak en yetenekli kaleci olmasa da 2023 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda belirleyici kurtarışları da dahil olmak üzere önemli anlarda başarılı performans sergiledi ve sezonun üç kupayla tamamlanmasına yardımcı oldu." sözleri sarf edildi. 

Son Dakika Spor Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman Koç Osman Koç:
    Uğur can,ın resmini gördüğüm için tıkladım eskiyi baz alarak yapmışlar edersonu ilk 30 bile koymam 15 9 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Türkiye liginin kalitesizliginin bir gostergesi daha, Ederson daha önce zirvede yer alırken Türkiye'de oynamaya başladığında 15. Sıraya geriliyor, ligimizin kalitesini artırmak için kaliteli oyuncuları genç yaşta getiremiyoruz,yayın gelirleri Aziz Yıldırım dan sonra çok cok düştü,yayıncı kurulustan daha fazla verenler varken mevcut yayinciya şüpheli devam kararı bu işte bir var dedirtiyor,kısaca lig kalitemizi bir sekilde artirmaliyiz 9 3 Yanıtla
  • Fevzettin Tankuç Fevzettin Tankuç:
    bu sen ki istatistiklerine bakmışlar mı acaba ben bir fb li olarak o kadar da başarılı bulmuyorum 20 maç 21 gol 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var - Son Dakika
