Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi - Son Dakika
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi

Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi
15.04.2026 10:27
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülen ve 20 yaş üzerindeki araçların trafikten çekilerek ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan kanun teklifi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla geri çevrildi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini teşvik eden, yeni araç alımında ise ÖTV muafiyeti öngören kanun teklifini TBMM Genel Kurulu’nda gündeme taşıdı. Teklif, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

"ARAÇLARIN DÖRTTE BİRİ 20 YAŞIN ÜZERİNDE"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılmasını teşvik eden ve yeni araç alımında bir defaya mahsus Özel Tüketim Vergisi muafiyeti öngören kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şevkin, teklifin yalnızca bir vergi düzenlemesi olmadığını belirterek, çevre, ekonomi ve toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren kapsamlı bir adım niteliği taşıdığını söyledi.

Resmî verilere göre 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısının 30,26 milyona ulaştığını ifade eden Şevkin, bu araçların yaklaşık dörtte birinin 20 yaş ve üzeri olduğuna dikkat çekti. Eski araçların yüksek emisyon değerleri nedeniyle çevre kirliliğini artırdığını, yakıt verimsizliğiyle ekonomiye yük oluşturduğunu ve teknik yetersizlikler nedeniyle trafik güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.

"ARTIK YENİYİ TEŞVİK ETMEK ZORUNDAYIZ"

Şevkin, toplumda araç yenileme konusunda güçlü bir beklenti bulunduğunu belirterek, “Artık eskiyi sürdürmek değil, yeniyi teşvik etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin, 20 yaş ve üzeri aracını hurdaya ayıran vatandaşlara, yerli ve çevre dostu yeni araç alımlarında bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngördüğünü kaydeden Şevkin, bu düzenlemenin hem çevreyi koruyacağını hem de ekonomiye katkı sunacağını söyledi.

YERLİ ÜRETİM VE GERİ DÖNÜŞÜM VURGUSU

Teklifin aynı zamanda yerli otomotiv üretimini destekleyeceğini ifade eden Şevkin, hurdaya ayrılan araçların geri dönüşümüyle döngüsel ekonomi anlayışına katkı sağlanacağını ve sanayi için yeni bir alan açılacağını belirtti.

“Temiz çevre bir tercih değil haktır, güvenli ulaşım bir ayrıcalık değil zorunluluktur” diyen Şevkin, düzenlemenin doğrudan vatandaş odaklı olduğunu ve uygulama sürecinin şeffaf şekilde yürütülmesinin de güvence altına alındığını söyledi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Konuşmasında, teklifin kabul edilmesi halinde ekonomiye katkı sunacağını, yeni iş alanları oluşturacağını ve vatandaşların uzun süredir beklediği araç yenileme imkânını sağlayacağını vurgulayan Şevkin, AK Parti ve MHP milletvekillerine destek çağrısında bulundu.

Ancak CHP’li Şevkin’in konuşmasının ardından yapılan oylamada, “Hurda Teşvik Kanun Teklifi” AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Şevkin, düzenlemenin reddedilmesini eleştirerek, çevre, ekonomi ve trafik güvenliği açısından önemli bir fırsatın kaçırıldığını savundu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi - Son Dakika

  • aragorn aragorn:
    bu devlet bu ötv den vazgeçmediği sürece malesef kan kaybetmeye devam edecek. derpremde 1 defaya mahsus alınacaktı güya 18 4 Yanıtla
  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Milletin faydasına hiçbir işlem yapılmaz. 4 2 Yanıtla
