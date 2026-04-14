Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var

14.04.2026 10:16
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye giren saldırgan rastgele ateş açtı. Büyük panik yaşanan olayda kurşunların hedefi olan 7 kişi yaralanırken bazı öğrencilerin rehin aldığı ifade edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu olayda, bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi.

13 ÖĞRENCİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 öğrenci yaralandı. 

ÖĞRENCİLER CAMDAN ATLADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrencilerin bazılarının silahlı saldırıdan kaçmak için camdan atladığı öğrenilirken, güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi. 

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrenciler tahliye edilirken olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. 


Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Gürsen Murat Gürsen:
    Okulu bile koruyamaz hale geldiniz. 7 24 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
