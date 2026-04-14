Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu olayda, bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrencilerin bazılarının silahlı saldırıdan kaçmak için camdan atladığı öğrenilirken, güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.
Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrenciler tahliye edilirken olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Son Dakika › Şanlıurfa › Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
