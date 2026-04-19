İzmir\'de kaza yapan araçta yangın çıktı, sürücü hayatını kaybetti

19.04.2026 09:17
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beton bariyerlere çarpan otomobilde yangın çıktı. Sürücü Beyza Nur Pürmüs, kapıların kilitli olması nedeniyle aracından çıkamayarak yaşamını yitirdi.

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. O-31 İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişeleri girişinde dün saat 19.00 sıralarında yaşanan kazada, Beyza Nur Pürmüs (25) idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı.

ARAÇTA MAHSUR KALDI

Kaza sırasında otomobilin kapılarının kilitli olması ve sürücünün emniyet kemerinin takılı bulunması, müdahaleyi zorlaştırdı. Kapıların açılamaması nedeniyle genç sürücü araçtan çıkarılamadı ve alevlerin arasında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri Beyza Nur Pürmüs’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç sürücünün cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler
ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele
Şara’dan Antalya’da ’şişe’ göndermesi: Britanya’dan daha iyi Şara'dan Antalya'da 'şişe' göndermesi: Britanya'dan daha iyi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
08:19
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
07:43
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Limit düzenlemesi askıya alınıyor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor
07:22
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
