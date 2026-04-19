İzmir\'de kaza yapan araçta yangın çıktı, sürücü hayatını kaybetti

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. O-31 İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişeleri girişinde dün saat 19.00 sıralarında yaşanan kazada, Beyza Nur Pürmüs (25) idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı.

ARAÇTA MAHSUR KALDI

Kaza sırasında otomobilin kapılarının kilitli olması ve sürücünün emniyet kemerinin takılı bulunması, müdahaleyi zorlaştırdı. Kapıların açılamaması nedeniyle genç sürücü araçtan çıkarılamadı ve alevlerin arasında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri Beyza Nur Pürmüs’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç sürücünün cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.