Portekiz\'de inanılmaz derbi! Mourinho \'\'kaybettim\'\' dediği maçı kazandı

Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Lizbon derbisinde Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio Jose Alvalade'de oynanan derbiyi Benfica, 2-1 kazandı.

SON DAKİKALARI NEFES KESEN DERBİ

Sporting, 19. dakikada Luis Suarez ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Konuk ekip Benfica ise 27. dakikada kazandığı penaltıda Andreas Scheljederup ile öne geçti. Sporting, 72. dakikada Hidemasa Morita'nın golüyle skora denge getirdi. Mücadelenin 90+1'nci dakikasında Nel ile bir gol daha bulan Sporting, yan hakemin kalkan ofsayt bayrağı sonrası yıkıldı. Bu golün ardından gelişen Benfica atağında ceza sahası içinde topla buluşan Benficalı futbolcu Rafa Silva, takımını 2-1 öne geçirdi.

BENFICA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte bitime 4 hafta kala 72 puana ulaşarak şampiyonluk ümidini sürdüren Benfica'nın ligdeki yenilmezlik serisi devam etti. 70 puanda kalan Sporting ise üçüncü sıraya gerileyerek lider Porto'nun 5 puan gerisinde kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica, Moreirense'yi konuk edecek. Sporting, sahasında AFS le karşılaşacak.