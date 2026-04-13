Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

Haberin Videosunu İzleyin
Çin’de 20 milyon TL\'lik lüks otomobili gömdüler
13.04.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çin’de 20 milyon TL\'lik lüks otomobili gömdüler
Haber Videosu

Çin’de bir cenaze töreninde yaşanan sıra dışı uygulama kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çin basınında yer alan haberlere göre, Liaoning eyaletinde, Türkiye’de yaklaşık 20 milyon TL seviyesinde satılan lüks bir otomobil ekskavatör yardımıyla mezara gömüldü. Uygulamanın, ülkenin bazı bölgelerinde sürdürülen eski inançlar doğrultusunda, hayatını kaybeden kişilerin değerli eşyalarla birlikte defnedilmesine örnek teşkil ettiği belirtildi.

Çin’in Liaoning eyaletine bağlı Liaoyang kentinde kaydedilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çin basınında yer alan haberler ve paylaşılan videolarda, “8888” plakalı siyah bir Mercedes-Benz S450L model otomobilin bir ekskavatör yardımıyla kazılan çukura indirildiği ve bir mezarın yanına gömüldüğü görüldü.

GELENEKLERİN DEVAMI 

Görüntülerde, söz konusu lüks aracın cenaze töreni kapsamında toprağa verildiği anlaşılırken, olayın yerel geleneklerle bağlantılı olduğu ifade edildi. Çin basınına yansıyan bilgilere göre, bazı bölgelerde sürdürülen eski inançlar doğrultusunda, hayatını kaybeden kişilerin değerli eşyalarla birlikte defnedilmesi bir tür “son görev” olarak kabul ediliyor.

LÜKS ARAÇ MEZARA GÖMÜLDÜ 

Ekskavatörle açılan mezar alanına indirilen Mercedes-Benz S450L, üzerine kırmızı bir örtü örtülerek törenle toprağa gömüldü. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte olay, hem yerel hem de uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

“8888” PLAKA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ 

Araçta bulunan “8888” plakası, olayın en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Çin kültüründe “8” rakamı zenginlik ve refahı simgelerken, bu tür plakaların oldukça yüksek maddi değere sahip olduğu biliniyor. Bu durum, olayın sosyal medyada daha da fazla ilgi görmesine neden oldu.

Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

GELENEK Mİ GÖSTERİŞ Mİ?

Olayın ardından kamuoyunda farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kesimler bu uygulamayı köklü geleneklerin bir parçası olarak değerlendirirken, bazıları ise bunu gereksiz bir gösteriş ve kaynak israfı olarak yorumladı.

ARTIK KABUL GÖRMÜYOR 

Liaoyang’daki yerel sivil işler yetkilileri, olayın ardından inceleme başlatıldığını duyurdu. Çin basınına konuşan yetkililer, söz konusu uygulamanın günümüzde teşvik edilmediğini ve “uygunsuz davranış” kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜDÜ 

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar lüks bir aracın gömülmesini eleştirirken, bazıları ise bunu ölen kişiye duyulan saygının bir göstergesi olarak savundu.

Yetkililerin başlattığı soruşturmanın ardından olayın hukuki boyutuna ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Çin basını, benzer uygulamaların geçmişte de tartışma yarattığını ve zaman zaman müdahale edildiğini aktarıyor.

 Aracın 2025 modeli Türkiye'de yaklaşık 20 milyon TL'ye satılıyor. 

Mercedes, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Çin Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • eren bilal eren bilal:
    Oradaki değeri 100.000 dolar dan fazla değil bunuda yazalım da ülkenin halini anlasınlar:d 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haiti’de tarihi kalede izdiham: 30 ölü Haiti'de tarihi kalede izdiham: 30 ölü
Victor Osimhen, Leroy Sane’nin golünde büyük coşku yaşadı Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı
Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya’dan altın madalya ile döndü Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü
Şampiyonluk yarışı alev alev İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kalan maçları Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
Fenerbahçe’den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım
İsrail’in idam yasasına hukukçulardan “Ayrımcılık ve Eşitlik İhlali” tepkisi İsrail’in idam yasasına hukukçulardan “Ayrımcılık ve Eşitlik İhlali” tepkisi
Galatasaray’ın yıldız ismi maçın bitiminin hemen ardından stattan tek başına ayrıldı Galatasaray'ın yıldız ismi maçın bitiminin hemen ardından stattan tek başına ayrıldı
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
Trabzonspor’dan Galatasaray’a gönderme Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı
Selçuk İnan, Galatasaray’dan puan almanın sırrını açıkladı Selçuk İnan, Galatasaray'dan puan almanın sırrını açıkladı
Mourinholu Benfica şampiyonluk umudunu sürdürdü Mourinholu Benfica şampiyonluk umudunu sürdürdü
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor

19:22
Erzincan’ın Kemah ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
17:00
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
16:32
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
16:31
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
16:17
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 19:29:38. #7.12#
SON DAKİKA: Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.