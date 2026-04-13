Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi

Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
13.04.2026 18:01
Aydın Aydın, Nisan ortasında etkisini sürdüren kar yağışını klibine taşıdı. “Bahar ne hat evsale” (Bu sene yaz gelmedi) adlı eserini Hakkari’de, evinin önünde yağan kar altında seslendiren sanatçı, cep telefonuyla yaptığı çekimle hem dikkat çekti hem de mevsimlerin değişen dengesine güçlü bir mesaj verdi.

Toplumsal konulara duyarlı çalışmalarıyla tanınan Aydın Aydın, bu kez doğadaki değişime dikkat çeken bir projeyle gündemde. Sanatçı, yeni şarkısı “Bahar ne hat evsale” için kamera karşısına geçti.

KAR ALTINDA KLİP ÇEKTİ

Aydın Aydın, Kürtçe ve Türkçe hazırladığı eserinin klip çekimlerini memleketi Hakkari’de gerçekleştirdi. Nisan ortasında etkili olan yoğun kar yağışı altında çekim yapan sanatçı, dikkat çeken görüntülere imza attı.

“BU SENE YAZ GELMEDİ”

Cep telefonuyla selfie çekimi yaparak şarkısını seslendiren Aydın, kış mevsiminin beklenenden uzun sürdüğünü belirtti. 13 Nisan olmasına rağmen köyünde kar yağışının devam ettiğini söyleyen sanatçı, şarkısının söz ve müziğini de bu duruma göre oluşturduğunu ifade etti.

TOPLUMSAL MESAJ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Daha önce çevre sorunları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet ve pandemi gibi konuları ele alan Aydın Aydın, bu kez de mevsimlerin dengesizliğine dikkat çekti. Sanatçının kar altındaki klibi kısa sürede ilgi gördü.

AYDIN AYDIN KİMDİR?

Aydın Aydın, Hakkari doğumlu Türk halk müziği sanatçısıdır. Türkçe ve Kürtçe eserler seslendiren Aydın, müziğinde sık sık toplumsal konulara yer verir. Çevre sorunları, doğa tahribatı ve sosyal olaylara dikkat çeken klipleriyle tanınır. Özellikle yöresel temaları modern anlatımla birleştiren çalışmalarıyla bilinir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Buda değişik model Ajdar in Hakkari şubesi gibi valla 7 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
