Emirgan Sahili'nde Baygınlık Geçiren Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Emirgan Sahili'nde Baygınlık Geçiren Kadın Kurtarıldı

26.05.2026 22:45
Tülay Bayrak, Emirgan Sahili'nde denizde baygınlık geçirdi; sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

SARIYER Emirgan Sahili'nde yüzmek için denize giren Tülay Bayrak baygınlık geçirdi. Bayrak'ın sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedilirken, bilinci açık olduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 08.50 sıralarında Sarıyer Emirgan Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tülay Bayrak yüzmek için denize girdi. Bunun üzerine suda baygınlık geçirmeye başlayan Bayrak'ı gören kişiler yardıma koştu. Çevredekiler kadını su üstünde tutarak ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve acil sağlık ekipleri geldi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Tülay Bayrak'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Bilinci açık olduğu öğrenilen Bayrak, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayrak'ın kurtarılma anı ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Emirgan, Olaylar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 00:25:32. #7.12#
