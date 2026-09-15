Emmy Ödülleri'ne 'Widow's Bay' damgası, 14 ödülle rekor kırdı

LOS ABD'nin California eyaletinde düzenlenen törenle 78. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerine teslim edildi.

Primetime Emmy Ödülleri için California'nın Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

Çeşitli dallarda televizyon yapımlarına verilen ödüller, bu yıl 78. kez sahiplerini buldu.

Törene, toplam 14 ödül kazanarak tek bir sezon için alınan en çok ödül rekorunu kıran "Widow's Bay" damgasını vurdu. "En İyi Komedi Dizisi" ödülü verilen dizinin oyuncusu Matthew Rhys da "En İyi Erkek Komedi Dizisi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Rhys, "Widow's Bay" ile kazandıklarına ek olarak "The Beast in Me" mini dizisindeki rolüyle de ödül alarak aynı törende iki başrol ödülü kazanan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca, "En İyi Yardımcı Erkek Komedi Dizisi Oyuncusu" ve "En İyi Yardımcı Kadın Komedi Dizisi Oyuncusu" ödüllerini de "Widow's Bay" dizisinden oyuncular eve götürdü.

Son sezonu yayımlanan "Hacks" dizisindeki performansıyla "En İyi Kadın Komedi Dizisi Oyuncusu" olan Jean Smart da bu ödülü kariyerinde 5. kez kazanmasının yanı sıra "üç sezondan fazla süren bir dizi için her sene Emmy kazanan" tek oyuncu oldu.

"The Pitt" üst üste iki kez "En İyi Dram Dizisi" ödülü aldı

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de "The Pitt" dizisi "En İyi Dram Dizisi", oyuncusu Noah Wyle da "En İyi Erkek Dram Dizisi Oyuncusu" ödüllerine sahip oldu.

Öte yandan, "En İyi Kadın Dram Dizisi Oyuncusu" ödülü "Pluribus" dizisinden Rhea Seehorn'a takdim edildi.

Törende "The Diplomat" dizisinden Allison Janney "En İyi Yardımcı Kadın Dram Dizisi Oyuncusu", "Task" dizisinden Tom Pelphrey da "En İyi Yardımcı Erkek Dram Dizisi Oyuncusu" ödüllerine layık görüldü.

Tek sezonluk "DTF St. Louis" dizisine de "En İyi Mini Dizi" ödülü verildi.