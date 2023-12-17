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Emniyet Müdür Yardımcısı, boğazına yemek kaçan kadını kurtardı - Son Dakika
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Emniyet Müdür Yardımcısı, boğazına yemek kaçan kadını kurtardı

Çorum'da bir restoranda bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, boğazına yemek kaçan kadına Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

17.12.2023 - 23:54,
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ÇORUM'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, bulunduğu restoranda boğazına yemek kaçan kadını Heimlich manevrasıyla kurtardı. Bayrak'ın müdahale anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte bir alışveriş merkezindeki restoranda kızıyla yemek yiyen kadının nefes borusuna yemek kaçtı. Bunun üzerine kızı, annesinin nefes alamadığını fark ederek müdahalede bulundu. Bu sırada aynı restoranda bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, yerinden kalkarak ilk müdahaleyi yapmak için kadının yanına gitti.

Bayrak, Heimlich manevrası yöntemiyle müdahale ettiği kadının yeniden nefes almasını sağladı. Daha sonra alışveriş merkezinin sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının sağlık problemi olmadığı tespit edildi. Olay anı ise restoranın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. (DHA)

Emniyet Müdür Yardımcısı, boğazına yemek kaçan kadını kurtardı
Kaynak: DHA
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