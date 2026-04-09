Emniyet Müdürlüğü\'nden Kaymakam\'a Ziyaret

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret etti.

Topsakaloğlu, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu ile müdürlük mensuplarını, makamında kabul etti.

Türk Polis Teşkilatının toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki önemli rolü olduğunu belirten Topsakaloğlu, özverili çalışmalarından polislere dolayı teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürü Paşaoğlu Topsakaloğlu'na teşekkür ederek, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.