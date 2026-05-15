Emrah Türkoğlu için veda töreni

15.05.2026 17:26
Bayburt'ta kalp krizi sonucu vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu (33) için tören yapıldı.

Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Türkoğlu, evinde kalp krizi geçirdi.

Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, Türkoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından okunan duanın ardından evli ve bir çocuk babası Türkoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Erzurum'a uğurlandı.

Törene, Türkoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, Emniyet Müdürü Barış Erkol, kurum temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

