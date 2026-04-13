Esnaf Kuryeler İçin Sicil Tescili Zorunluluğu Başlıyor - Son Dakika
Esnaf Kuryeler İçin Sicil Tescili Zorunluluğu Başlıyor

13.04.2026 13:50
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kayıt dışı kurye faaliyetlerini sona erdirmek için yasal bir süreci başlattı. Kayıt için gerekli belgeler, mali yükümlülükler ve sürecin ciddiyeti dikkat çekiyor.

Korona süreciyle birlikte sayıları artan esnaf kuryeler için yasal bir dönemeç başlıyor. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), sicil tescili sürecini başlatarak, kaydı bulunmayan kuryelere resmi davet mektubu gönderdi ve tescil işlemlerini talep etti. Kayıt için kimlik fotokopisi, vergi levhası, 2 adet biyometrik fotoğraf gibi belgeler gerekiyor; mali yükümlülükler ise 3 bin 550 TL kayıt ücreti, 3 bin 310 TL yıllık aidat ve 331 TL hizmet karşılığı ücreti olarak belirlendi.

Yasal zorunluluk kapsamında, 5362 sayılı Kanun'un 68. maddesi gereği, kuryelerin çalışmaya başladıktan sonra 30 gün içinde sicile tescil yaptırması ve ilan ettirmesi gerekiyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler için faaliyetlerin durdurulması, para cezası ve mahkeme masrafları gibi ciddi yaptırımlar öngörülüyor; kuryelere eksiklerini gidermeleri için 30 günlük süre tanındı.

Sisteme dahil olan kuryeler, maliyetlerin yanı sıra Halkbank aracılığıyla sıfır faizli veya düşük faizli krediler, işletme ve yatırım kredileri, devlet hibeleri gibi avantajlardan yararlanabilecek. Ancak sektör temsilcileri, SRC ve P1 belgeleri, BAĞ-KUR primleri, yakıt masrafları gibi yüksek giderler nedeniyle yeni tescil ve aidat masraflarının mesleği zorlaştırabileceğini belirtiyor; motosiklet maliyetleri de 50 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar değişiyor.

Son Dakika Güncel Esnaf Kuryeler İçin Sicil Tescili Zorunluluğu Başlıyor - Son Dakika

