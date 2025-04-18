İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı - Son Dakika
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İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında branşlara göre kontenjan dağılımını açıkladı. En fazla alım 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliğinde olurken, onu özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce öğretmenlikleri takip etti.

18.04.2025 19:28
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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branşlara göre kontenjan dağılımını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları yapıldı.

EN FAZLA ALIM SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

ATAMA BAŞVURULARI 21 NİSAN-5 MAYIS ARASINDA YAPILACAK

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi. Bakanlıkça yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
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Milli Eğitim Bakanlığı, Sözleşmeli öğretmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • AHMET LEVENT:
    Sizi Allaha havale ediyorum 10 8 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    tarikato marikato badem yağı 8 8 Yanıtla
  • Aa145394:
    din kültürü 1802 kişi, ama bilim olan coğrafya 32 mi?? Allah sizi bildiği gibi yapsın. 10 4 Yanıtla
  • Genel Production:
    Edebiyat öğretmeni alım sayısı 29 kişi :) tey tey tey 8 3 Yanıtla
  • Furkan Samet Çam:
    Torpili güçlü olan kazansın 8 3 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    beden egitimine gerek yok sanirim kapatin genclerimiz ihtiyac sahibi degil yazikkk 8 1 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    arkadaşlar sözleşmeli nedir ya kullan kullan at kenara ben olsam müracaat etmem basılsa birgü kapı dışarı edileceksiniz girmeyi 2 0 Yanıtla
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