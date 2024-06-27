Endonezya'da 103 Yabancı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Endonezya'da 103 Yabancı Gözaltına Alındı

Endonezya'da yapılan baskında, 103 yabancı uyruklu kişi vizelerini ve ikamet izinlerini kötüye kullandıkları ve siber suç işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Göç İdaresi Genel Müdürü Silmy Karim, şüphelilere ait bilgisayar ve telefonlara el konulduğunu belirtirken, uluslararası suç örgütleriyle bağlantıları ve siber suç işleyip işlemedikleri konusunda soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

27.06.2024 15:57
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Endonezya'da yetkililer, 103 yabancıyı "vizelerini ve ikamet izinlerini kötüye kullandıkları" ve "siber suç işledikleri" gerekçesiyle gözaltına aldı.

Endonezya Göç İdaresi Genel Müdürü Silmy Karim, aralarında Tayvanlı, Çin ve Malezya vatandaşlarının bulunduğu 103 kişinin baskınla Bali'de gözaltına alındığını duyurdu.

Karim, Bali'nin Kukuh kasabasındaki baskında 12'si kadın 103 yabancı uyruklu kişinin "siber suç işledikleri", "vizeleri ve ikamet izinlerini kötüye kullandıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade ederek şüphelilere ait bilgisayar ve telefonlara el konulduğunu aktardı.

Şüphelilerin uluslararası suç örgütleriyle bağlantılarına ve siber suç işleyip işlemediklerine dair soruşturmanın sürdüğünü belirten Karim, Bali'deki yabancıların yasalara uygun şekilde Ada'da bulunduklarından emin olmak için bir operasyonun daha düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da 103 Yabancı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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