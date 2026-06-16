PALU, 16 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde salı günü 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre, yerel saatle 10.27'de yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da 6,7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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