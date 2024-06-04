Endonezya 2024 Çin Ticaret Fuarı Cakarta'da Başladı

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CAKARTA, 4 Haziran 2024 (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Cakarta Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenen Endonezya 2024 Çin Ticaret Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 4 Haziran 2024.

Endonezya 2024 Çin Ticaret Fuarı'nın yedincisi, Salı günü Cakarta Uluslararası Fuar Alanı'nda başladı. Fuara, Zhejiang, Jiangsu, Guangdong, Shandong ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi dahil olmak üzere Çin'in 19 eyalet ve kentinden yaklaşık 1.000 şirketin yanı sıra birçok Endonezyalı işletme de katıldı. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)