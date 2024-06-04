Endonezya 2024 Çin Ticaret Fuarı Cakarta'da Başladı - Son Dakika
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Endonezya 2024 Çin Ticaret Fuarı Cakarta'da Başladı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Endonezya 2024 Çin Ticaret Fuarı, Cakarta Uluslararası Fuar Alanı'nda başladı. Fuarda, Çin'in 19 eyalet ve kentinden yaklaşık 1.000 şirketin yanı sıra birçok Endonezyalı işletme de yer aldı.

04.06.2024 18:34
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CAKARTA, 4 Haziran 2024 (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Cakarta Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenen Endonezya 2024 Çin Ticaret Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 4 Haziran 2024.

Endonezya 2024 Çin Ticaret Fuarı'nın yedincisi, Salı günü Cakarta Uluslararası Fuar Alanı'nda başladı. Fuara, Zhejiang, Jiangsu, Guangdong, Shandong ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi dahil olmak üzere Çin'in 19 eyalet ve kentinden yaklaşık 1.000 şirketin yanı sıra birçok Endonezyalı işletme de katıldı. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Endonezya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya 2024 Çin Ticaret Fuarı Cakarta'da Başladı - Son Dakika
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