Endonezya'da Feribot Yangını: 5 Ölü

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti açıklarında yolcu feribotunun alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 284 yolcu kurtarıldı.

Endonezyalı yetkililer, Kuzey Sulawesi açıklarındaki bir yolcu feribotunda yangın çıktığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, feribottaki 284 yolcunun kurtarıldığını belirtti.

Diğer yolcuları kurtarmak için çalışmalar sürerken, yangının kaynağı ve feribotta bulunan kişi sayısı henüz bilinmiyor.