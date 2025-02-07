Endonezya'da Şiddetli Sel Felaketi

KUDUS, 7 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava vilayetindeki Kudus Naipliği'ne bağlı Jojo köyünde şiddetli yağmurun ardından oluşan selde ilerlemeye çalışan insanlar, 7 Şubat 2025.
Endonezya'nın güney sularında iki aktif tropikal kasırganın tetiklediği şiddetli yağışlar son günlerde ülkenin çeşitli bölgelerini vurarak sel felaketlerine neden oldu. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)
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