Endonezya'da şiddetli yağmur sonucu Tangerang kentinde sular altında kalan yol - Son Dakika
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Endonezya'da şiddetli yağmur sonucu Tangerang kentinde sular altında kalan yol

Endonezya\'da şiddetli yağmur sonucu Tangerang kentinde sular altında kalan yol

Endonezya'nın Banten eyaletindeki Tangerang kentinde bulunan Ciledug'da şiddetli yağmur sonucu sular altında kalan yolda ilerlemeye çalışan insanlar, 14 Şubat 2024 tarihinde çekilen bir fotoğraf ile görüntülendi.

15.02.2024 13:43  Güncelleme: 13:45
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TANGERANG, 15 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletindeki Tangerang kentinde bulunan Ciledug'da şiddetli yağmur sonucu sular altında kalan yolda ilerlemeye çalışan insanlar, 14 Şubat 2024. (Fotoğraf: Yorri Farli/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Endonezya'da şiddetli yağmur sonucu Tangerang kentinde sular altında kalan yol - Son Dakika
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