Endonezya'da ücretsiz yemekler zehirlenmeye yol açtı, 1950 kişi etkilendi - Son Dakika
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Endonezya'da ücretsiz yemekler zehirlenmeye yol açtı, 1950 kişi etkilendi

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Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde hükümetin ücretsiz yemek programı kapsamında dağıtılan gıdalar, 1-3 Eylül arasında 1950 kişiyi zehirledi. En fazla vaka Orta Cava'da görülürken, Ocak 2025'te başlayan uygulamayla bağlantılı toplam zehirlenme vakası 50 bini aştı.

Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde, aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 1950 kişinin yetersiz beslenmeyi azaltmayı amaçlayan hükümet programı kapsamında dağıtılan ücretsiz yemeklerden zehirlendiğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, hükümet programı kapsamında dağıtılan ücretsiz yemeklerden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, 1 ila 3 Eylül arasında ülkenin Doğu Cava, Orta Cava, Batı Sumatra, Açe ve Güney Sulawesi bölgelerinde aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 1950 kişinin hükümet programı kapsamında dağıtılan yemekleri tükettikten sonra hastalandığı bildirildi.

En çok vakanın 752 öğrenci ve 25 öğretmenin hastalandığı Orta Cava bölgesinde görüldüğünü kaydeden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğüne dikkati çekti.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise Ocak 2025'te hayata geçirilen uygulamayla bağlantılı olduğu düşünülen 50 binin üzerinde gıda zehirlenmesi vakası tespit edildi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, yetersiz beslenmeyi azaltmak amacıyla ücretsiz yemek dağıtımı programını hayata geçirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da ücretsiz yemekler zehirlenmeye yol açtı, 1950 kişi etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da ücretsiz yemekler zehirlenmeye yol açtı, 1950 kişi etkilendi - Son Dakika
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