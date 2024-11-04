Endonezya'da Volkanik Patlama: 9 Ölü - Son Dakika
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Endonezya'da Volkanik Patlama: 9 Ölü

Flores Adası'ndaki Lewotobi Laki Laki Dağı'nda patlama sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

04.11.2024 07:16
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Endonezya'nın Flores adasında meydana gelen volkanik patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya Afet Yönetim Ajansına göre, ülkenin uzak adalarından Flores'te yer alan Lewotobi Laki Laki Dağı'nda volkanik patlama yaşandı.

Patlamadan sonra lav akıntılarının ulaştığı yakındaki bir köyde manastır dahil olmak üzere birkaç ev yandı.

Yetkililer, bir rahibenin aralarında olduğu 8 kişini hayatını kaybettiğini, bir kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede geçen haftadan beri bir dizi patlama meydana gelirken, yetkililer Lewotobi Laki Laki Dağı için uyarı durumunu en yüksek seviyeye çıkardı.

Yanardağ, geçen haftadan bu yana her gün havaya iki bin metreye kadar yoğun kahverengi kül püskürtüyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Volkanik Patlama: 9 Ölü - Son Dakika

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