Endonezya'da Yanardağ Patlaması: Tahliye Edilenlere Yardım

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Endonezya hükümeti, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlaması sonucu evlerinden tahliye edilen binlerce kişiye ek insani yardım sağladı.

Antara News sitesinin haberine göre, Endonezya Sosyal İşler Bakanlığından, ülkenin Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda meydana gelen volkanik hareketlilikten etkilenenlere yönelik yardımların üçüncü aşamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yanardağ patlaması nedeniyle yerlerinden olan binlerce kişinin konakladığı tahliye merkezlerine 15 çok amaçlı çadır, bin battaniye, bin aile kiti paketi, 600 rulo çadır, 800 hazır gıda paketi ve bin çocuk gıda paketinden oluşan, yaklaşık 102 bin ABD doları değerinde yardım gönderildiği bildirildi.

Tahliye edilenlerin sağlık kontrollerinin sağlanması amacıyla 10 sağlık çalışanının görevlendirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca çocukların eğitimlerine devam edebileceği çadırlar kurulduğu kaydedildi.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlaması

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 4 Kasım'da patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgede en yüksek derece olan "4. seviye" alarm durumu vermişti.

BNPB, tekrar patlama ihtimaline karşı 2 bin 600'den fazla aileye bölgeyi kalıcı tahliye etmeleri çağrısı yapmıştı.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, 9 Kasım'da yeniden kül püskürtmüştü.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.