Endonezya Devlet Başkanı Gazze'de ateşkes için barış gücü göndermeye hazır - Son Dakika
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Endonezya Devlet Başkanı Gazze'de ateşkes için barış gücü göndermeye hazır

Endonezya Devlet Başkanı Gazze\'de ateşkes için barış gücü göndermeye hazır

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına son verilmesi için barış gücü göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Subianto, Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada, ateşkesin sürdürülebilmesi ve taraflara güvenlik sağlama amacıyla barış gücüne katkıda bulunacaklarını belirtti. Ayrıca, dünya genelindeki gerilimlerin çözümü için diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak ABD ve Çin'i işbirliği yapmaya çağırdı.

01.06.2024 15:11
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Endonezya'da Devlet Başkanı seçilen ve görevine ekimde başlayacak Prabowo Subianto, İsrail'in aylardır saldırdığı Gazze'de ateşkes sağlanması için barış gücü göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Subianto, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'nda konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde 3 aşamalı ateşkes taslağını, ateşkes için doğru yönde bir adım olarak nitelendiren Subianto, "İhtiyaç halinde ve Birleşmiş Milletlerin talep etmesi durumunda ateşkesin sürdürülebilmesi ve taraflara güvenlik sağlama amacıyla barış gücüne katkıda bulunmaya hazırız." dedi

Subianto, Ukrayna ve Orta Doğu başta olmak üzere dünya genelindeki gerilimlerin çözümü için diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu belirterek işbirliği olmadan kalıcı barışın sağlanamayacağını ifade etti.

ABD ve Çin'i "insanların iyiliği" için işbirliği yapmaya davet eden Subianto, "Çin'i, ABD'yi ve Batılı müttefiklerini büyük güçler olarak liderlik sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu, 2 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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