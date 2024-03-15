Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kuzey Sumatra'da kırmızı palm yağı fabrikasının açılışını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kuzey Sumatra'da kırmızı palm yağı fabrikasının açılışını yaptı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, çiftçileri ve palm yağı endüstrisini desteklemek amacıyla Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Deli Serdang'da pilot bir kırmızı palm yağı fabrikasının açılışını yaptı. Widodo, bu fabrikanın kooperatiflere katılan palm yağı çiftçilerine katma değer sağlamayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, kırmızı palm yağının uygun fiyatı ve diğer yağlardan daha fazla besin maddesine sahip olması nedeniyle pazarda rekabetçi olacağına inandığını ifade etti. Fabrika günde 10 ton ham palm yağı veya 7 ton kırmızı yemeklik yağ üretebilmektedir.

15.03.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CAKARTA, 15 Mart (Xinhua) -- Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, çiftçileri ve palm yağı endüstrisini desteklemek amacıyla Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Deli Serdang'da pilot bir kırmızı palm yağı fabrikasının açılışını yaptı.

Widodo Perşembe günü katıldığı açılış töreninde, "Yerli imalatın daha fazla değere sahip olmasını istiyoruz. Bu nedenle, ilk kırmızı yemeklik yağ fabrikasının inşasının amacı, özellikle kooperatiflere katılan palm yağı çiftçilerine iyi bir katma değer sağlamak" dedi.

Widodo, geleneksel yemeklik yağlara kıyasla daha uygun fiyatlı olmasının yanı sıra, A ile E gibi temel vitaminleri koruma özelliği de dahil olmak üzere diğer yağlardan daha fazla besin maddesine sahip olması nedeniyle, kırmızı palm yağının pazarda rekabetçi olacağı konusunda iyimser.

Bu kırmızı palm yağı fabrikası günde 10 ton ham palm yağı ya da 7 ton kırmızı yemeklik yağ üretebiliyor.

Widodo, Endonezya'nın palm yağı alanlarının büyüklüğüne dikkat çekerek, bu alanların toplamda 15,3 milyon hektar olduğunu ve bunun 6,2 milyon hektarlık kısmının çiftçilere ait olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Joko Widodo, Endonezya, Pilot, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kuzey Sumatra'da kırmızı palm yağı fabrikasının açılışını yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
15:08 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti’den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı
15:05 Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
13:48 Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor
10:59 Çanakkale’de mülteci botu battı 5’i çocuk 21 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de mülteci botu battı! 5'i çocuk 21 kişi hayatını kaybetti
15:39 Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:10 Kütahya’da tır şoförü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Kütahya'da tır şoförü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
15:04 A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu
15:01 Armağan Çağlayan’dan zeytinyağı fiyatlarına tepki Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki
14:51 Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
13:29 Vatandaş kuyumculara akın etti, 400 kilo altın yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti Vatandaş kuyumculara akın etti, 400 kilo altın yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 16:03:10. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kuzey Sumatra'da kırmızı palm yağı fabrikasının açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement