Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kuzey Sumatra'da kırmızı palm yağı fabrikasının açılışını yaptı

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CAKARTA, 15 Mart (Xinhua) -- Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, çiftçileri ve palm yağı endüstrisini desteklemek amacıyla Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Deli Serdang'da pilot bir kırmızı palm yağı fabrikasının açılışını yaptı.

Widodo Perşembe günü katıldığı açılış töreninde, "Yerli imalatın daha fazla değere sahip olmasını istiyoruz. Bu nedenle, ilk kırmızı yemeklik yağ fabrikasının inşasının amacı, özellikle kooperatiflere katılan palm yağı çiftçilerine iyi bir katma değer sağlamak" dedi.

Widodo, geleneksel yemeklik yağlara kıyasla daha uygun fiyatlı olmasının yanı sıra, A ile E gibi temel vitaminleri koruma özelliği de dahil olmak üzere diğer yağlardan daha fazla besin maddesine sahip olması nedeniyle, kırmızı palm yağının pazarda rekabetçi olacağı konusunda iyimser.

Bu kırmızı palm yağı fabrikası günde 10 ton ham palm yağı ya da 7 ton kırmızı yemeklik yağ üretebiliyor.

Widodo, Endonezya'nın palm yağı alanlarının büyüklüğüne dikkat çekerek, bu alanların toplamda 15,3 milyon hektar olduğunu ve bunun 6,2 milyon hektarlık kısmının çiftçilere ait olduğunu kaydetti.