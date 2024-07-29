Endonezya Devlet Başkanı Yeni Başkentte Çalışmaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Endonezya Devlet Başkanı Yeni Başkentte Çalışmaya Başladı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletindeki yeni başkentteki başkanlık ofisinde çalışmaya başladığını duyurdu. Widodo, Nusantara'da resmi toplantılar yapmaya başladığını ve kalkınma yetkilileri ile görüşeceğini belirtti. Yeni başkent projesi, Cakarta'nın batması ve altyapı sorunları nedeniyle hayata geçirilmişti.

29.07.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PENAJAM PASER Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletinde "Nusantara" olarak adlandırılan yeni başkentteki başkanlık ofisinde çalışmaya başladığını bildirdi.

Widodo, basına yaptığı açıklamada, Nusantara'da kısmen inşaatın devam ettiği yeni başkanlık ofisinde resmi toplantılar yapmaya başladığını belirtti.

Yeni başkanlık ofisindeki ilk işinin, Nusantara kalkınma yetkilileri ile görüşmek olduğunu dile getiren Widodo, il idarecileriyle de görüşeceğini kaydetti.

Widodo, "Garuda Başkanlık Sarayı" adlı başkanlık ofisinin inşaatı dahil olmak üzere yeni başkentteki son gelişmeleri incelemek amacıyla buraya geldiğini belirtti.

Antara News'ün haberine göre, Widodo, başkanlık ofisinde su ve elektrik bağlantısı konusunda sorun olmadığını, inşaat sürecinin "iyi ilerlediğini" kaydetti.

Widodo, haziranda yaptığı açıklamada, "Yeni ofisim için son derece iyimserim. Yeni başkentin ağustostaki Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında resmen faaliyete başlamasını planlıyoruz." demiş, havalimanı inşaatının da ağustosta tamamlanmasının beklendiğini aktarmıştı.

Cakarta birçok nedene bağlı olarak batıyor

Endonezya hükümeti, Cava Adası'ndaki mevcut başkent Cakarta'yı 10 milyon nüfusu, her yıl meydana gelen sel gibi doğal afetler, altyapı sorunları ve de yer altı sularının aşırı kullanımının kentin kuzey kesimlerinin hızla batmasına yol açması nedeniyle taşımak istediğini açıklamıştı.

Widodo hükümeti ayrıca ülke nüfusunun yüzde 60'tan ve ekonomik faaliyetlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Cava Adası'ndaki yükü azaltıp milli serveti ülke geneline yaymayı amaçladığını da belirtmişti.

Çevreciler ise taşınmanın orangutan, güneş ayıları ve uzun burunlu maymunlara ev sahipliği yapan yağmur ormanlarının yer aldığı Doğu Kalimantan'da çevre kirliliğini artıracağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Borneo Adası, Joko Widodo, Kalimantan, Endonezya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya Devlet Başkanı Yeni Başkentte Çalışmaya Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 13:31:39. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya Devlet Başkanı Yeni Başkentte Çalışmaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement