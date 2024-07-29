Endonezya Devlet Başkanı Yeni Başkentte Çalışmaya Başladı

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PENAJAM PASER Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletinde "Nusantara" olarak adlandırılan yeni başkentteki başkanlık ofisinde çalışmaya başladığını bildirdi.

Widodo, basına yaptığı açıklamada, Nusantara'da kısmen inşaatın devam ettiği yeni başkanlık ofisinde resmi toplantılar yapmaya başladığını belirtti.

Yeni başkanlık ofisindeki ilk işinin, Nusantara kalkınma yetkilileri ile görüşmek olduğunu dile getiren Widodo, il idarecileriyle de görüşeceğini kaydetti.

Widodo, "Garuda Başkanlık Sarayı" adlı başkanlık ofisinin inşaatı dahil olmak üzere yeni başkentteki son gelişmeleri incelemek amacıyla buraya geldiğini belirtti.

Antara News'ün haberine göre, Widodo, başkanlık ofisinde su ve elektrik bağlantısı konusunda sorun olmadığını, inşaat sürecinin "iyi ilerlediğini" kaydetti.

Widodo, haziranda yaptığı açıklamada, "Yeni ofisim için son derece iyimserim. Yeni başkentin ağustostaki Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında resmen faaliyete başlamasını planlıyoruz." demiş, havalimanı inşaatının da ağustosta tamamlanmasının beklendiğini aktarmıştı.

Cakarta birçok nedene bağlı olarak batıyor

Endonezya hükümeti, Cava Adası'ndaki mevcut başkent Cakarta'yı 10 milyon nüfusu, her yıl meydana gelen sel gibi doğal afetler, altyapı sorunları ve de yer altı sularının aşırı kullanımının kentin kuzey kesimlerinin hızla batmasına yol açması nedeniyle taşımak istediğini açıklamıştı.

Widodo hükümeti ayrıca ülke nüfusunun yüzde 60'tan ve ekonomik faaliyetlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Cava Adası'ndaki yükü azaltıp milli serveti ülke geneline yaymayı amaçladığını da belirtmişti.

Çevreciler ise taşınmanın orangutan, güneş ayıları ve uzun burunlu maymunlara ev sahipliği yapan yağmur ormanlarının yer aldığı Doğu Kalimantan'da çevre kirliliğini artıracağı uyarısında bulunmuştu.