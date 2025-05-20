Endonezya\'nın Batik Geleneği

CAKARTA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın geleneksel kumaş tekniği olan batik, ülkenin ulusal simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Batik, 2 Ekim 2009'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.