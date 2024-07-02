Endonezya'nın Blitar kentinde heyelan: 2 ölü, 1 kayıp

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BLİTAR, 2 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone'la çekilen fotoğrafta, Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Blitar kentinde meydana gelen heyelan sonrası olay mahalli görülüyor, 30 Haziran 2024.

Endonezya Bölgesel Afet Yönetim Ajansı'na (BPBD) göre, Doğu Cava eyaletindeki bir ilçede meydana gelen toprak kaymasında iki kişi hayatını kaybederken, bir kişiden hala haber alınamıyor. (Fotoğraf: Endonezya Bölgesel Afet Yönetim Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)