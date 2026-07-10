Endülüs'te Orman Yangını: 11 Ölü, 19 Kayıp - Son Dakika
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Endülüs'te Orman Yangını: 11 Ölü, 19 Kayıp

Endülüs\'te Orman Yangını: 11 Ölü, 19 Kayıp
10.07.2026 14:35
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İspanya'nın Endülüs bölgesindeki orman yangınında 11 kişi öldü, 19 kişi kayboldu, çoğu yabancı turist.

İspanya'nın Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında en az 11 kişi öldü, 19 kişi kayboldu. Yangında ölenlerin bazılarının İngiliz turistler olabileceği belirtiliyor.İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Endülüs Eyaleti Başkanı Juan Manuel Moreno Bonilla, Cuma günü Cadena Cope radyosuna verdiği demeçte, en az 19 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Şu ana kadar 11 ölüm vakasının teyit edildiğini aktaran Bonilla, bu sayının 12'ye çıkmasının da ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.

Endülüs Özerk Bölgesi hükümetinin verdiği bilgiye göre yangın, Perşembe günü öğleden sonra Almeria kenti yakınlarındaki Los Gallardos beldesinde çıktı. Şu ana dek yaklaşık 3 bin 150 hektar orman ve tarım arazisinin yok olmasına neden olan yangında hayatını kaybedenlerden bazılarının araçlarında ölü bulunduğu bildiriliyor. Yetkililer, dördü ağır sekiz kişinin de yaralandığını aktardı.

"Ölenlerin çoğu ya da tamamı yabancılar"

Endülüs Sivil Savunma Bakanı Antonio Sanz ise İspanyol makamlarının "ölen kişilerin çoğunluğunun ya da tamamının yabancı olduğunu" düşündüğünü aktardı. Dört ölünün, direksiyonu sağ tarafta olan bir araçta bulunduğunu dile getiren Sanz, bu durumun kurbanların İngiliz vatandaşı olabileceğine işaret ettiğini vurguladı. Söz konusu cesetlerin kimlikleri ise henüz tespit edilebilmiş değil. Orman yangının olduğu yerin yakınında turistler arasında popüler olan Bedar köyü bulunuyor.

Büyük bir tahribata ve çok sayıda insanın ölümüne neden olan orman yangınının kurumuş bitki örtüsünün üzerine düşen kopmuş bir elektrik hattından çıktığı düşünülüyor.

Sivil Savunma Bakanı Sanz, yangını "benzeri görülmemiş bir trajedi" olarak nitelendirdi. Almeria'nın kuzeydoğusundaki yangını söndürmek için gece boyunca yaklaşık 400 itfaiyeci ve askerin alevlerle mücadele ettiği, çok sayıda kişinin de bölgeden tahliye edilmek zorunda kalındığı bildiriliyor.

AFP/ ET,JD

Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Endülüs'te Orman Yangını: 11 Ölü, 19 Kayıp - Son Dakika

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