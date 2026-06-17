Enerji Bakanı Bayraktar, DEİK ile Görüştü

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Sarper Cengiz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Türkiye'nin enerji ve maden yatırımları alanında yurt dışındaki potansiyelinin ele alındığını belirtti.

Görüşmede, bu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi ve Türkiye'nin uluslararası marka değerinin artırılması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Bayraktar, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için kamu-özel sektör iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

İş dünyasının yanında olmayı ve karşılaşılan sorunların çözümüne destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Bayraktar, çalışmaların ortak akılla yürütüleceğini kaydetti.