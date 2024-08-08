Enez'de Caretta Carettanın Yuvası Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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Enez'de Caretta Carettanın Yuvası Koruma Altına Alındı

Enez\'de Caretta Carettanın Yuvası Koruma Altına Alındı

Edirne'nin Enez ilçesinde sahile yumurta bırakan bir caretta carettanın yuvası, koruma altına alındı. İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yuva alanının çevresine çelik kafes yerleştirip, uyarıcı tabelalar astı.

08.08.2024 17:24
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EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı olan Enez ilçesinde, sahile yumurta bırakan caretta carettanın yuvası, koruma altına alındı.

Enez ilçesi sahilinde, bir caretta carettanın yuva yapıp yumurta bıraktığını görenler, durumu Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı Şefliği'ne bildirdi. İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yuva alanının çevresine çelik kafes yerleştirip, uyarıcı tabelalar astı. Jandarma ekiplerinin de yuva alanının güvenliğini sağlamak amacıyla kontroller gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Enez'de Caretta Carettanın Yuvası Koruma Altına Alındı - Son Dakika

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