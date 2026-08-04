Enflasyon Eleştirisi: \'Bunca Fedakarlığın Sonunda\'

(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevde geçirdiği 37 ayın sonunda enflasyonun ancak yüzde 31,75'e indirilebildiğini belirterek, "Bunca fedakarlığın sonunda enflasyon yalnızca altı buçuk puan geriledi. Ağır bedeller millete ödetildi" dedi.

YENİ Parti PM Üyesi ve Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada iktidarın enflasyonla mücadele politikasını eleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinden bu yana uygulanan yüksek faiz ve sıkı para politikasının vatandaş, üretici ve ücretliler üzerindeki etkilerine dikkat çeken Genç, asgari ücrete ara zam yapılmamasına rağmen yılın ilk yedi ayında fiyatların yüzde 20 arttığını söyledi.

"BU MU BAŞARI?"

Genç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Nureddin Nebati dönemi üç yıl iki ay önce sona erdi. Ardından göreve gelen Mehmet Şimşek, yüzde 38 seviyesinde devraldığı enflasyonu 37 ayın sonunda hamdolsun ancak yüzde 31,75'e indirebildi. Üstelik enflasyon yüzde 75'e kadar da çıktı. Bu mu başarı? Politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye çıkarıldı, bugün hala yüzde 37.

"VATANDAŞ AÇLIĞA, ÜRETİCİ YÜKSEK FAİZE MAHKUM EDİLDİ"

Asgari ücretliye enflasyon gerekçesiyle ara zam yapılmadı. Oysa yılın ilk yedi ayında fiyatlar yüzde 20 arttı. 28 bin 75 liralık asgari ücretin, alım gücünü koruması için 33 bin 651 lira olması gerekiyor. Vatandaş açlığa, üretici yüksek faize mahkum edildi. Bunca fedakarlığın sonunda enflasyon yalnızca altı buçuk puan geriledi. Ağır bedeller millete ödetildi. İktidarın ekonomi hikayesi rakamlarda da pazarda da çökmüştür."