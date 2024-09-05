2024 Enflasyon Oranı Beklentisi: Yüzde 41,5'e Gerilemesi Bekleniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Yılmaz, 2024 yılı için enflasyon oranının %41,5'e düşeceğini öngördüklerini açıkladı. Ayrıca, 2025 yılı için enflasyon hedefinin %17,5 olarak revize edildiğini ifade etti. Bu açıklamalar, ekonomik istikrar ve bütçe politikalarında önemli bir değişimi işaret ediyor.
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6.09.2024 07:25:27. #1.11#
SON DAKİKA: 2024 Enflasyon Oranı Beklentisi: Yüzde 41,5'e Gerilemesi Bekleniyor - Son Dakika
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