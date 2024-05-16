Sultangazi Belediyesi Engelliler Haftası'nda Engellilere Asker Uğurlaması Yaptı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Engelliler Haftası'nda Engellilere Asker Uğurlaması Yaptı

Sultangazi Belediyesi Engelliler Haftası\'nda Engellilere Asker Uğurlaması Yaptı

Sultangazi Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik görevini yerine getirecek engelli bireyler için asker uğurlaması düzenledi. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, özel bireyleri anneleriyle birlikte birliklerine uğurlayarak, onların mutluluğuna ortak olduğunu belirtti.

16.05.2024 20:13
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Sultangazi Belediyesince, Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik görevini yerine getirecek engelli bireyler için asker uğurlaması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultangazi'de temsili askerlik uygulaması kapsamında vatani görevlerini yerine getirecek engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi.

Engelliler Haftası kapsamında, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte davul-zurna eşliğinde eğlence yapıldı. Vatani görevlerini yerine getirecek engelli bireylerin ellerine kınalar yakıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da 1 gün boyunca askerlik yapacak özel bireyleri anneleriyle beraber birliklerine uğurladı.

Vatan borcunun namus borcu olduğunu belirten Dursun, "Özel bireylerimizin temsili olarak vatani görevlerini yerine getirme mutluluğunu yaşadıklarını görmek, onların bu mutluluğuna ortak olmak bizleri de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi Engelliler Haftası'nda Engellilere Asker Uğurlaması Yaptı - Son Dakika

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