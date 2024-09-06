Engelli Bireylerden Birinci Sınıf Öğrencilerine Kalem Kutusu Hediyesi

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi'nde (OBAM) eğitim alan engelli bireyler, pazartesi günü okula başlayacak olan birinci sınıf öğrencilerine kalem kutuları hazırladı.

OBAM'da topluma kazandırılan engelli bireylerin, pazartesi günü okula başlayacak birinci sınıf öğrencilerine hediyeleri olacak. OBAM'da gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Atölyesi'ne katılan 17 engelli birey, ders zilinin çalmasıyla birlikte okul sıralarındaki yerlerini alacak olan minik öğrenciler için içerisinde kurşun kalem, boya kalemi, silgi, cetvel, kalemtıraş ve etiketin bulunduğu iki bin adet kalem kutusu hazırladı. Eğitim hayatlarının ilk gününde öğrencilere mutluluk yaşatmak isteyen engelli bireyler tarafından hazırlanan kalem kutuları, pazartesi günü birinci sınıf öğrencilerine dağıtılacak.